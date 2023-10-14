不同类别电子垃圾 未来或可投入同个回收箱　

全国电子和电气废物管理系统虽已推行两年多，但至今仍有好些公众无法分辨哪些物品不该投入电子垃圾回收箱里。回收箱收到的物品中，约三成不符合规定。当局和业者因此正在探讨简化程序，让公众往后可把所有的电子垃圾都统一投入同一个箱子里。

在本地，电子垃圾分为受管制和不受管制两类。

在这项全国计划下设置的约800个电子垃圾回收箱，只收取受管制电子垃圾，即打印机、电脑、手机、机顶盒等资讯通信科技产品，以及家用电池和灯泡。

自计划于2021年7月落实以来，获国家环境局委任，负责回收受管制电子垃圾的业者欧绿保集团（ALBA Group）通过回收箱，以及与市镇理事会合作等不同渠道，至今共收取了超过1万2000公吨的电子垃圾。

欧绿保集团（电子废物）总经理克里斯（Fons Krist）星期六（10月14日），在国际电子垃圾日活动上接受《联合早报》访问时说，通过回收箱收到的物品，约三成并非受管制电子垃圾，例如烤箱、吹风机、吸尘机和电动玩具。

“我们意识到公众可能难以分辨哪些物品可以放入回收箱内，所以现正在寻找解决方案，看是否能把所有的电子垃圾都放入同一个回收箱。一切还在讨论中，尚无定案。”

他说，这意味着他们必须在后端进行分类，把受管制和不受管制的电子垃圾分开。

由环境局和欧绿保联办的国际电子垃圾日活动，是“清洁与绿化新加坡”（Clean & Green Singapore）的其中一项周边活动。永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士是活动嘉宾。

一年一度的清洁与绿化新加坡嘉年华将于11月4日举行。