警方突击八手机店 四人涉非法注册售卖电话卡被捕

新加坡警察部队展开全岛执法行动，突击八间手机店，共逮捕四人，他们涉嫌未经授权就使用他人资料注册电话卡，再把电话卡卖给想要匿名使用的客户，间接助长非法活动。另有九人正协助警方调查。

警方在行动中起获的后付费电话卡以及其他物品。（警方提供）

新加坡警察部队星期六（10月14日）发文告说，反诈骗指挥部的查案人员10月12日和13日，突击位于义顺、宏茂桥、兀兰、海军部路、美芝路、实利基路和印度士路的八家手机店。

四名年龄介于25岁至44岁的男子，涉嫌使用顾客资料非法注册后付费（postpaid）电话卡被逮捕。另外，年龄介于23岁至57岁的六名男子和三名女子也正协助警方调查。

初步调查显示，手机店业者滥用拥有注册资料的电脑系统，以这些资料来注册后付费电话卡，并将电话卡卖给想要隐藏身份的客户。警方在行动中也起获手机和电话卡等物品。

警方指出，不法之徒可以通过电话卡匿名与他人沟通，进行非法放贷及诈骗等活动。一些诈骗集团也使用电话卡与受害者联系，避免对方追查到他们的身份，以及避过当局追查。

相关调查仍在进行中。根据滥用电脑法令，未经授权篡改电脑资料，罪成可判高达1万元罚款或最长三年监禁，或两者兼施。非法获取个人信息同样可以判处最高1万新元的罚款或最长三年的监禁，或两者兼施。