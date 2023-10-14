慈善总监吁慈善机构检查2019年至今捐款记录

慈善总监已向各慈善机构发出通知，吁请所有机构审查2019年1月至今的捐款记录，以确定是否收到涉嫌洗钱案被告或相关公司的捐款，并提交任何可疑的交易报告。

据知，慈善机构是在星期五（10月13日）收到慈善总监处发出的通知。根据通知，慈善机构应检查2019年1月至今的记录，对照当局提供的相关人员名单及有关公司，并参考媒体报道。完成检查工作后，慈善机构应扫描所提供的二维码，确认已完成这项任务。如果发现或怀疑曾收到相关人的捐款，或者怀疑曾收到的捐款与犯罪活动有关，应到“可疑交易报告办事处”（简称STRO）网站下载表格申报。

《联合早报》早前独家报道，善济医社网站的一篇报道曾答谢三对夫妇各捐10万元，内容提及“特别感谢苏海金伍琴夫妇一家，苏宝林马宁夫妇一家，张瑞金林宝英夫妇一家”。

总统挑战8月23日答复询问时透露，善济医社自2018年起捐款给总统挑战，而善济医社在2020年收到三张各志银10万元的支票，署名与三名涉洗钱案的嫌犯同名。这三张支票随后转交给总统挑战，并已于2021年6月分发给受益机构。发言人强调，总统挑战与涉案人没有直接关系，也没有再收到他们的捐款。

公益金也查明接获的3万元捐款，署名与28亿洗钱案的被告同名。公益金已经报警，并提交了可疑交易报告。

彩虹中心收到三名涉案人总值7万多元的捐款。狮子乐龄之友协会2022年也收到其中一人的5000元捐款，已经报警。

这起本地最大宗的洗黑钱案，涉案款项从原先的10亿元增至28亿元，警方至今已对152个房地产和62辆汽车发出禁止处置令，并扣押超过14亿5000万元银行户头存款等。