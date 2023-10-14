民防内部审查：多数灭火行动安全进行 采取额外措施减少个人行为疏失

新加坡民防部队内部审查结果发现，多数的灭火行动都安全进行，但一些行动中也出现个人行为疏失。为减少这种情况，民防部队已开始在火灾现场推出额外措施，提升灭火行动安全。

去年12月8日，亨德申路第91座组屋一个租赁单位失火，19岁国民服役消防员吴宏泽一级上士在灭火时倒地昏迷，送院不治身亡。

民防部队星期六（10月14日）发文告说，当局在去年的事件后已委任内部小组进行事后检讨（After Action Review），总的来说检讨结果发现民防部队的理念得到了系统化的教导，消防员也了解当局的指导原则。

尽管如此，小组也提出一些建议，包括民防部队应该全面审查行动指挥官（ground commanders）的选拔和训练。

作为事后检讨的一部分，民防部队审查了2021年1月至2022年12月期间，超过260场至少动用一支水枪的灭火行动，以评估行动是否专业地进行，以及在行动中民防部队人员的安危是否得到妥善照顾。当局也进一步审查当中61场动用两支水枪以上的火患，因为这类火患一般上更具挑战。

审查结果发现，多数的灭火行动都安全进行，但一些行动中出现个人行为疏失，而这在变化不断的火场不算异常。

为了减少个人行为疏失的情况，民防部队已在事故现场推出额外措施。例如，在大型火场，目前已规定须成立一个控制点（control point），观察如何部署消防员，以及在他们进入火场前，检查他们的配备。自今年9月18日起，当局也将这种做法扩大到小型火患现场，例如住宅单位失火，也须成立一个控制点，以提升现场安全。

民防部队也说，当局致力于确保旗下人员的安全，并将继续为吴宏泽一级上士的家属提供协助。



