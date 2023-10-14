国民服役消防员被指独留火场后殉职 38岁上司将面控

19岁国民服役消防员吴宏泽在灭火行动中殉职，38岁上司被指将他单独留在火场，涉嫌鲁莽行为导致他人重伤，下星期一（10月16日）将被控上法庭。另一名事后到场接手指挥的上司，因未能确保灭火安全，也可能面对民防纪律处分。

《联合早报》日前报道，这起火患发生在2022年12月8日，地点是亨德申路第91座的租赁组屋。19岁国民服役消防员吴宏泽上士在灭火时倒地昏迷，送院不治。

新加坡警察部队星期六（14日）发文告说，警方将在下周一提控一名38岁的民防部队人员。他被指与吴宏泽殉职有关。

事故发生至今10个多月。经过警方调查，这名涉案民防人员是吴宏泽的上司，事发时被指违反民防部队的消防训令（doctrine），将吴宏泽独自留在失火单位内灭火，并且没有通知任何人有关此事。

吴宏泽的验尸报告显示他死于“氧气瓶耗尽导致窒息”。调查并没有发现任何因设备故障而导致吴宏泽死亡的证据。

警方与总检察长办公室协商后，下星期一将在刑事法典第338（a）条文因鲁莽行为导致他人重伤的罪名下，将涉案的38岁民防人员控上法庭。

若罪名成立，他可被判坐牢最长四年，或罚款最多1万元，或两者兼施。

新加坡民防部队也发文告说，涉案的民防人员违反了消防训令，同时也没有尽到保障吴宏泽安全的责任。

此外，警方经过调查后，也转介另一名民防人员给民防部队以采取内部行动。火患发生时，这名民防人员也是吴宏泽的上司，之后负责到场接手指挥及控制现场，但被指未能确保灭火行动的整体安全。“倘若调查发现这名民防人员在事故中，违反民防训令或标准作业程序，我们将对他采取纪律处分。”

民防部队说，在调查结束前，这名民防人员已被调任非督导及非行动一线的岗位。

据了解，死者吴宏泽的父母已事先获悉调查结果。

民防总监叶伟德星期六傍晚6时在乌美总部召开记者会时说，民防部队将致力于保障旗下人员的安全，吴宏泽的骤逝让不少同僚深感沉重。“警方已完成调查，我们会继续为他们提供一切所需的支援和协助。”