星展银行数据中心供应商：技术问题已解决

导致星展银行等机构服务故障的数据中心供应商证实技术问题已解决，并将彻查此事，同时向受影响的客户致歉。

在美国上市、全球设有超过220个数据中心的数码基础设施公司易昆尼克斯（Equinix）发言人，星期六（10月14日）答复《联合早报》询问时证实，星展银行是他们的客户之一。鉴于保密义务，他们目前无法披露其他受影响客户的身份。

发言人透露，公司其中一个数据中心星期六出现技术问题，影响客户服务运作。不过，目前技术问题已解决，Equinix正与受影响的客户联系并向他们致歉。

发言人说，为客户提供稳定可靠的服务，是公司的首要任务。公司正就此事展开彻底调查，以确保能更好地满足客户需求。“一旦掌握更多细节，我们会跟客户进一步沟通。”

另一方面，新加坡金融管理局发言人答复本报询问时说，星展银行和新加坡花旗银行星期六下午通知金管局，他们的客户在使用银行或支付服务时，遇到困难。

初步调查显示，银行所使用的数据中心出现问题，导致银行服务中断。 金管局一直在与银行密切联系，了解到他们正努力全面恢复服务，并为受影响的客户提供及时的沟通和支援。

截至晚上9时，记者尝试登录星展数码银行或手机应用，仍无法成功，页面显示服务暂时无法使用。