蔡厝港市镇中心设施将更完善 增综合交通中心和熟食中心

蔡厝港市镇中心将有一个新的综合发展项目，加上一旁的新综合交通中心，将使市镇中心的设施更完善，也更加热闹。

根据建屋发展局为蔡厝港市镇拟订的“再创我们的家园”计划（Remaking Our Heartland，简称ROH），那里会有一座熟食中心、更多的餐饮店及一条步行街。该处也会打造设有座椅、环境舒适的新市镇广场，可用来举办演出、节日市集和保健活动等。

正在建造中的新地铁站将服务裕廊区域地铁线（Jurong Region Line），启用后将把蔡厝港同西部其他地区更好地连接起来，像是裕廊湖区、裕廊工业区、裕廊创新区和南洋理工大学校园等。

除了蔡厝港市镇中心的综合发展项目，位于蔡厝港北部的油池地铁站不远处也会有新的综合发展项目，名为“油池心苑”（Heart of Yew Tee），是继海军部村庄后，本地第二个“垂直甘榜”项目。

除了为年长居民提供68个二房式灵活组屋单位，“油池心苑”还会设有民众俱乐部、综合诊疗所、洗肾中心、零售店，以及蔡厝港市镇首座熟食中心。该综合发展项目已于今年1月动工。

登布树公园将是其中一个获得翻新的邻里公园，日后将增建新的篮球场和跑步道等。（蔡厝港市镇理事会构想图）

贸工部长颜金勇星期天（10月15日）为蔡厝港的ROH展览主持开幕仪式。

根据计划，蔡厝港区内地铁高架轨道下的空间将获得更好的利用，变成居民活动筋骨和参加活动的好去处。

轨道下的空间将分成三段，包括从翻沙水道延伸到油池地铁站的油池生活长廊（Yew Tee Lifestyle Corridor）、从油池地铁站延伸到林邦公园的林邦绿脊（Limbang Green Spine），以及从克兰芝快速公路往南延伸到武吉巴督路的活动长廊（Activity Corridor）。

地铁高架轨道下的空间将获得更好的利用，让居民活动筋骨和参加活动。（建屋局构想图）

为了让蔡厝港更添绿意，国家公园局将会翻新蔡厝港公园，除了提升里头的社区空间，也会增设一个自然游乐花园。

各政府机构也将携手实现“公园里的市镇中心”的愿景，把蔡厝港公园的绿意向外伸展至市镇中心。新的综合发展项目的步行街和市镇广场也将绿意盎然。

此外，蔡厝港区内的四个邻里公园和三个邻里中心也将获得翻新。