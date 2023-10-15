三巴旺综合诊疗所 预计下月底启用

位于武吉坎贝拉综合体育及社区中心内的三巴旺综合诊疗所和ActiveSG健身房，预计下个月底启用。这座综合中心主要设施估计最迟年底都将投入运作。

卫生部长王乙康星期天（10月15日）早晨为武吉坎贝拉（Bukit Canberra）综合中心的 ActiveSG游泳池设施主持开幕后，接受《联合早报》访问时说，三巴旺综合诊疗所的装修工程如果进展顺利，估计可在11月底开幕。

卫生部长王乙康（手握球者）星期天为武吉坎贝拉综合中心的 ActiveSG游泳池设施主持开幕后，与居民一起在泳池玩球。（陈斌勤摄）

王乙康说，三巴旺属于新镇，之前没有自己的综合诊疗所，不少居民得到义顺综合诊疗所等设施看病，接下来将要开幕的三巴旺综合诊疗所，是居民相当期待的设施。

武吉坎贝拉综合中心内的全国最大ActiveSG健身房，预计也会在四到六周内完工并且投入运作。

王乙康说，希望整个综合中心的设施，包括合诊疗所、游泳池、体育馆及健身房等，能够与社区活动相辅相成，鼓励居民积极过健康的生活。

他指出，邻里社区内如今有很多活动，包括气功、尊巴舞，有些活动可在游乐场或一般空旷场地进行，未必要在指定设施展开。此外，三巴旺镇内的活跃乐龄中心接下来也会策划更多元的节目，鼓励年长者前来参加适合他们的康乐活动。

“所以现在新镇不只是钢骨水泥，我们也把活动统统做起来，把人气接起来。”

占地12公顷的武吉坎贝拉综合中心原定2020年分阶段投入服务，因冠病疫情延误工程进度而延后启用。中心的室内体育馆和小贩中心分别于去年10月和12月启用。

武吉坎贝拉综合中心的游泳池设施星期天开幕，许多孩童在儿童泳池内玩得不亦乐乎。（陈斌勤摄）

星期天新开幕的游泳池中心共有四个泳池，包括一个1.8米深的户外竞赛泳池、一个1.2米深的有遮盖训练泳池，以及两个儿童泳池。