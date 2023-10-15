以哈冲突爆发 新加坡宗教联谊会吁国人以共同价值观为首位

以哈冲突激起不同反应，新加坡宗教联谊会呼吁新加坡同胞以共同价值观为首位，要敏感、关爱和善意地对待彼此。

以色列和巴勒斯坦激进组织哈马斯爆发武装冲突一个多星期，新加坡宗教联谊会（Inter-Religious Organisation）星期天（10月15日）发表一份重申人与人之间和平与善意的声明，呼应内政部长兼律政部长尚穆根12日所说的，不要让外部事件影响新加坡国内的社群关系。

声明由宗教联谊会主席马力肯（Noor Marican）署名，表达了对中东局势的深切担忧。

他在声明中强调，二战结束后于1949年成立的宗教联谊会，在这个充满挑战的时代仍坚定维护章程中确立的原则。这些原则倡导在全人类中求取和平与善意。

这些原则也是新加坡宗教和谐的基石。马力肯说：“我们呼吁我们的新加坡公民和居民，以共同价值观为首位，力求和平与团结。这要从敏感、关爱和善意地对待彼此做起。”

声明也附上宗教联谊会1951年就玛丽亚·赫托（Maria Hertogh）暴动发表的声明，宗教领袖当年在这份声明中敦促社群推动对立双方之间的理解与和解。马力肯说，这个呼吁在现今世界仍是相关和重要的。

他说，在当代社会中，我们会在各种事务上遇到持各种不同观点的人，有些人可能会坚持己见。“然而，我们要始终避免以激发怒火或憎恨的言辞表达意见，这仍是至关重要的。这种表达方式可能会伤害其他社群，甚至在极端情况下引发暴力。”

马力肯也提醒，信息的迅速传播和线上沟通的便捷，可能会把分裂的叙事放大，加剧冲突升级。“我们的共同责任是推动尊重和具建设性的线上线下对话。如果无法做到，我们必须冷静行事，以维护我们多元社会的和谐与理解。”

宗教社群之间的团结将定期面临考验。马力肯说，宗教联谊会作为我国历史最悠久的跨宗教组织，观察到冲突时刻往往也是我们巩固联系与相互理解的机会，如今正是这样的时刻。

宗教联谊会由本地10个宗教团体的宗教领袖和信徒组成。