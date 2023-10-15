李显龙总理致函祝贺陆杰锋当选新西兰总理

李显龙总理致函陆杰锋，祝贺他当选新西兰总理。

新西兰保守派反对党国家党星期六（10月14日）在大选中获胜，将联合另一政党组织新政府。我国外交部星期天（10月15日）发布李总理写给国家党党魁陆杰锋（Christopher Luxon）的贺函内容。

李总理在贺函中代表新加坡政府，热烈祝贺陆杰锋领导国家党胜选。他说：“我有信心，面对前方不确定的时代，新西兰将在你的领导下蓬勃发展。”

李总理重申，新加坡和新西兰之间享有长久密切关系，以2019年缔结的增进伙伴关系（Enhanced Partnership）为基础。作为志同道合的伙伴，两国携手开展许多开创性倡议，如2005年新加坡、新西兰、智利和文莱四国签订的跨太平洋战略经济伙伴关系协定（Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement，简称P4），以及数码经济伙伴关系协定（Digital Economy Partnership Agreement，简称DEPA）。

李总理说：“我很高兴双方正加强合作，以增强供应链的韧性，这在日益具挑战性和复杂的全球环境中将会是互惠互利的。

李总理也期待同陆杰锋密切合作，进一步加强新加坡和新西兰的双边关系，以及区域和国际合作。他记得两人在陆杰锋于2022年6月访新时会面的情况，期待能在不久后再见到他，并祝愿他和他的政府取得成功。