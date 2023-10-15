客厅传来噼啪声响 数十片地砖突爆裂

客厅突传噼啪声响，数十片地砖同时爆裂。

这起事件发生在10月8日下午3时20分左右，在一间相信是组屋单位的客厅里。

网民Teddy Ho事发当天在脸书群组Singapore Home DIY上载一段视频，视频中先是传来一阵噼啪声响，数十片地砖跟着在短短五秒内凸起爆裂，镜头甚至可以看到碎砖块往四周飞溅。

根据视频，爆裂的地砖至少有50片，客厅放置餐桌和沙发处、电视柜前和卧房外的地板都受影响。

针对地砖爆裂的情况，地板承包商Floor Xpert总经理杜德明受访时说，地砖爆裂并不稀奇，但一般的情况比较轻微，只有几块地砖翘起，视频中的情况很少见，地砖爆裂的程度算是比较严重的。

至于地砖爆裂的原因，杜德明例举了以下四个原因。

一、装修工人手工不好，或没在地砖底面涂抹足够洋灰，导致洋灰和地砖之间有缝隙，空气渗入导致地砖隆起。

二、在铺地砖前，水泥与其他用料的比例拿捏失准，没有很好地混合，导致水泥无法黏住地砖。

三、时间久了，地砖与地面之间的粘合力减弱，导致爆裂。

四、屋内气温变化大，时而有冷气，时而处于较高的温度，由于热胀冷缩，地砖互相挤压导致爆裂。

杜德明说，地砖爆裂后，最安全的解决方法就是敲掉同个区域里的所有地砖后重新铺设。

为了防止地砖爆裂的情况发生，杜德明建议，在用料方面选择较可信赖的水泥品牌，聘用信誉较好的装修商铺设地砖，并控制好室温。屋主也可以自行检查地砖，可以轻敲地砖表面，假使地砖传出“空鼓”声响，意味着地砖底下可能有问题。