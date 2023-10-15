五名新加坡人乘韩军机撤离以色列

一架韩国军机从以色列撤离了220人，将他们送往韩国首都首尔，机上有五名新加坡人。

新加坡外交部星期天（10月15日）答复媒体询问时证实，五名新加坡人和一名家庭成员乘坐了韩国政府为本国公民安排的军事运输机，从以色列城市特拉维夫安全撤离。

外交部说，自以哈冲突爆发以来，外交部一直向身处以色列和巴勒斯坦的新加坡人提供领事援助。新加坡驻特拉维夫大使馆和新加坡驻首尔大使馆，同所在国政府和韩国大使馆密切合作，协助新加坡家庭从特拉维夫撤离到首尔，再安全返回新加坡。

“新加坡政府对韩国政府协助我国公民安全撤离深表感谢。”

根据韩国空军星期六（10月14日）发布的脸书贴文，一架KC-330多用途空中加油运输机，10月13日从韩国起飞，抵达以色列特拉维夫的本·古里安机场（Ben Gurion Airport），军机之后载送220人到首尔，包括163名韩国人、51名日本人，以及五名新加坡人和一名家庭成员。