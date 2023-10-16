美国隔夜股市普遍疲弱，道琼斯工业指数上星期五（10月13日）小幅上涨0.12％，标普500和纳斯达克指数跌0.50％和1.23％。

美国通货膨胀比预期强劲，导致星期五的亚太股市，跟随华尔街隔夜股市全面下跌。新加坡海峡时报指数闭市下跌32.90点或1.02％，收报3185.79点。

亚太股市星期一（16日）开盘疲弱，日经225指数跌1%，澳大利亚和韩国股市横摆。

本地星期一可关注股票：

1. 勘探与开采黄金公司维利顿资源（Wilton Resources）要求恢复交易。公司披露，已经和公司执行主席以及董事长霍夫曼（Karl Hoffmann）以及Wijaya Lawrence达成赔偿契约。双方已同意就任何及所有索赔达成全面及最终和解。公司和霍夫曼达成的和解赔偿金额为2115万美元（约2895万新元）。自赔偿契约签订之日起算，霍夫曼将给予公司16个月的时间，完成集资。如果公司未履行或遵守契约的某些条款和条件，赔偿金额提高到大约2559万美元。

2. 康威医疗集团（Healthway Medical）已接到新加坡交易所通知，不反对公司除牌。华联医疗（OUE Healthcare）对康威医疗集团提出的自愿除牌要约截止日期，已从10月12日延长到10月26日。集团表示，每股4.8分收购价时最终价格，不会进行调整。

3. 卫星通信公司创值科技（Addvalue Technologies）要求恢复交易。公司与16名投资者签订认购协议，并向他们私下配售总额124万1500元的可转换票据。这批票据可转换为9550万股普通股，转换价为每股1.3分，并附加可分拆凭单（free detachable warrants）。每凭单可认购一股新股，行使价同样为1.3分。

4. 洪新刘海运（ASL Marine Holdings）就独立审计师针对公司2023财年年报，提出能否正常营业有显著不确定性（material uncertainty）的意见，作出回应。公司管理层和董事在评估了现有的流动资金和资金来源后，相信集团和公司在可预见的未来能够继续经营下去。集团能够从运营中产生足够的现金流，以满足其营运资金需求。本财年集团运营带来现金流大约8337万元，集团也一直在履行所有短期债务。自 2019 年8月以来，集团从主要贷款人处获得的银行贷款，提供了集团所需的短期贸易融资。