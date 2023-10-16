以哈冲突左右市场情绪 本地股市周一上午跌0.68％

以色列准备对加沙地带发动地面攻势，市场持续笼罩在地缘政治风险中，亚洲股市全面下滑。本地股市星期一（10月16日）上午跌21.59点或0.68％。

截至中午12时，海峡时报指数报3164.2点。

同时间，日本和韩国股市滑落超过1％，香港和上海股市跌0.4％左右。

新加坡银行投资策略总监李依莱在一份报告中说，中东局势依然动荡不安，人们担心以色列-哈马斯冲突可能扩大。“尽管事件并未引发风险资产的大规模抛售，但我们敦促投资者保持警惕。冲突如果升级，可能引发风险情绪并加剧波动。”

李依莱对全球股票给予减磅（underweight）评级，其中对美国和亚洲（日本除外）股市的评级为“中立”，建议加磅（overweight）日本、减磅欧洲股市。

在行业方面，李依莱偏好防御型和价值型板块，即医疗保健、必需消费品和公用事业。

为了遏制以色列-哈马斯冲突升级，美国总统拜登正考虑在未来几天内访问以色列，美国官员则通过非正式管道与伊朗举行会谈。伊朗为哈马斯提供武器和资金，美国和欧盟已将哈马斯定为恐怖组织。

如果局势进一步升级，以色列可能会与伊朗发生直接冲突。彭博经济（Bloomberg Economics）估计，在这种情况下，油价可能会飙升至150美元，并造成全球经济陷入衰退。