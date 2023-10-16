新加坡红十字会拨20万元 为以巴地区提供人道主义救援

以哈冲突导致成千上万人伤亡和流离失所，新加坡红十字会承诺拨出超过20万元的人道主义援助，同时发起公众筹款活动，支持当地的救济和复原工作。

新加坡红十字会星期一（10月16日）发文告说，为应对以色列和巴勒斯坦领土当前的危机，红十字会承诺为红十字红新月运动的伙伴提供15万美元（约20万5400新元）的人道主义援助。

这些伙伴包括巴勒斯坦红新月会，还有以色列紧急医疗服务机构红大卫盾会。

新加坡红十字会秘书长兼总裁威廉（Benjamin William）说，红十字会对加沙不断升级的暴力事件极为关切，并正与红十字红新月运动的伙伴密切关注事态发展。

威廉说，红十字会准备好随时进一步支持救助工作，未来一周发起筹款活动时，也期待本地居民的支持，以为受影响的人民和家庭提供急需的救济援助。

文告引述最新报道指，以色列和加沙地带已有超过4000人丧命，数千人受伤。加沙也有超过100万人流离失所，人数预计还会上升，反映了该地区对人道主义援助的迫切需要。

巴勒斯坦红新月会正积极援助加沙地带和约旦河西岸的社群，包括为伤员进行紧急医疗救助并将他们送往医院，以及向流离失所的家庭提供棉被和水等物资。

以色列红大卫盾会则派出医疗队伍，同时加大了献血活动力度，协助医疗设施等。