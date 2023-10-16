竞消委：Grab收购得运德士或影响市场竞争 须进一步评估

私召车业者Grab有意全面收购得运德士的计划或影响市场竞争，新加坡竞争与消费者委员会须要进一步评估这项收购献议。

竞消委是在8月7日接受Grab和得运德士（Trans-cab）的申请，评估收购献议一旦生效，是否会触犯竞争法第54节条文。该条文禁止任何会显著削弱竞争的合并和收购行为。

竞消委星期一（10月16日）发文告说，第一阶段的评估完成后，竞消委无法确定收购献议不会引起竞争相关的顾虑。竞消委已经根据Grab和得运德士提呈的资料，以及公众和业界的反馈，向Grab和得运提出了这项顾虑。

竞消委指出，在点对点交通监管框架下，持有执照的私召车业者虽然禁止实行司机独家安排，不能限制司机只为自己的平台服务，但竞消委收到的第三方反馈指，Grab收购得运车队后，可能影响得运德士司机使用其他竞争对手的私召车平台。这可能提高Grab竞争对手平台的扩展和进场门槛，因为规模大小在私召车平台行业中至关重要。

“竞消委需要更详细地评估收购献议对市场竞争的影响。”

Grab和得运7月20日联合宣布，Grab旗下的私召车公司Grab Rentals与得运签署协定，全面收购得运股份。收购计划预计今年第四季完成，但也取决于监管当局的批准及满足其他惯例成交条件。收购协议包括买下得运的德士和出租车业务、维修行及燃油泵业务。