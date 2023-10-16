未来两周多降雨 或缓解高温和烟霾

未来两周多降雨，预计降雨量会高于平均水平，因此出现烟霾的可能性也相对较低。

新加坡气象署星期一（10月16日）发布文告说，相较于本月上旬，预计10月下半月的大多数日子里，都会有雷阵雨，其中几天阴雨会一直持续至晚上。

整体而言，10月下旬的降雨量将高于平均水平，持续的降雨天气预计将缓解上半月的高温，本月下旬每日最高气温大多将在33至34摄氏度之间。

10月9日最高温36.3摄氏度 历来10月最热

上半月时，每日最高气温大多都超过34摄氏度。10月9日当天，不少地区高温超过35摄氏度，最高温出现在海军部，达到了36.3摄氏度。这也打破了本地10月最高温的历史记录，此前10月的最高温是2001年10月14日和2019年10月13日的35.7摄氏度。

未来两周东南亚南部地区也将出现较多阵雨，这将有助于改善烟霾的情况。因此，新加坡近期的24小时空气污染指数（PSI）也将保持在100以下。

本月上旬相对干燥，10月7日和8日，苏门答腊中部和南部出现较多林火，受风向影响，新加坡出现烟霾，部分地区的PSI突破100，达到不健康的水平。最严重的情况出现在10月7日晚上8时至9时，新加坡东部的PSI达到了123。