职总恒习报告：四成雇员担忧人工智能取代工作

随着人工智能在更多领域获得广泛应用，本地一项调查显示有超过九成的商界领袖认同，生成式人工智能技术可提高雇员的工作质量并支援日常任务，但有超过四成的雇员担忧，他们的工作可能被取代。

职总恒习在今年8月访问了650名商界领袖（200人）和雇员（450人），以了解他们对当前就业市场、工作技能及培训，特别是人工智能（Artificial Intelligence，简称AI）应用的看法，并汇集调查结果成为2023年未来工作和技能报告。

报告数据显示，尽管超过八成的受访雇员认为运用AI技术有助减轻工作，特别是分析复杂数据，但日常工作上高度使用生成式AI技术者只有5%，另有超过三成雇员完全没有使用它。雇员最常使用的AI工具是ChatGPT（68%）、工作应用Notion（10%）、聊天机器人Bard（7%）。

虽然AI有助提高工作效率和生产力，但受访雇员也表达对这类新兴科技的担忧，其中超过一半的人担心安全问题，如泄露机密数据，有41%雇员害怕工作被取代，其余的关注包括法律和伦理（40%）、担忧个人数码能力不足（31%）及生成式AI结果不准确或存在偏差（29％）。

相对于员工的反应，受访商界领袖对使用AI持更开放态度。 91%受访者同意AI有助提高雇员工作质量，另外超过六成受访商界领袖指所在的组织，鼓励使用生成式AI技术。

商界领袖还看到AI可带来商机，包括可提供客户支援的聊天机器人（59%）、个性化客户体验（58%）、优化价格（45%）、简化运营（38%）及改善库存管理（33%）。

职总恒习人力资源总监林志雄星期一（10月16日）受访时告诉《联合早报》，企业应“从浅入深”，将AI适当地用在一些运营上，并鼓励雇员按部就班认识、接受及采纳AI，了解它在职场带来的竞争力。

他指雇员在面对科技所带来的改变时，可能难免感到失措，但雇员应当了解AI能够帮助他们把工作做到“快、精、准”，也不难学习和应用。他强调，有些流程或工作无法完全被取代，如客户服务这职位，可人与科技并肩，像是顾客反馈或投诉等程序，还是需要客服人员亲自为顾客解决或解释详情。