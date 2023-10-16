碧湾区1400新组屋单位明年推出 料是首批优选地段组屋

位于勿洛市镇以南、新发展的碧湾（Bayshore）住宅区将在明年推出首两个预购组屋项目，这两个项目约1400个单位预料会是本地首批优选地段（Plus）组屋。

国家发展部长李智陞星期一（10月16日）晚上在建屋发展局颁奖典礼上，宣布碧湾区的发展蓝图。这批新组屋将是自早期马林百列建设组屋以来，沿着东海岸兴建的第一批组屋。

占地约60公顷，相当于80多个足球场大小的碧湾区，毗邻东海岸公园，由东海岸路上段、碧弯路和东海岸公园大道围绕。

区内未来将有汤申－东海岸线的两个地铁站，分别为碧湾站和勿洛南站。不论从区内哪一座组屋步行到地铁站，都不会超过五分钟。

根据建屋局规划，碧湾区预料会建造约1万个新住宅单位，其中约七成（7000个单位）会是组屋，其余的是私人住宅。该区预计于2035年左右全面发展。

由于地点优越，以及靠近公共交通枢纽和各类设施，未来在碧湾区建造的组屋有可能在优选地段组屋制度下出售。

政府早前宣布，从2024年下半年起实施新组屋分类框架，其中在各区较优越的地点推出的项目，会规划入新的优选地段组屋。这些组屋有更严格的转售限制，如长达10年的最低居住年限，首次转售时也会实施津贴回收，但回收率一般会低于黄金地段组屋。

碧湾中央公园面积为三公顷，约四个足球场般大，为区内增添绿意。（建屋局构想图）

碧湾区的首两个预购组屋项目将有约1400个单位，包括二房式灵活单位、三房式及四房式单位。

该区将有一个被住宅单位环绕的中央公园，以及一个直线公园，后者将保留记录着原来海岸线的海堤。

区内还会打造一条中央通道，两侧提供居民所需的餐饮、零售和医疗保健等设施。

此外，新设的碧湾通道（Bayshore Drive）有约400米的路段，将打造为巴士专用的优先畅行廊道（Transit Priority Corridor）。优先畅行廊道在需要时也可用作社区空间，举办活动促进居民之间的互动。

优先畅行廊道供巴士通行，结合更宽敞人行道和脚踏车道，提供更多空间让居民活动。（建屋局构想图）

今年首九个月 建屋局已交付近1万8000个单位给买家

李智陞致辞时说，过去三年来，当局须加快建筑计划来应付需求，也须解决建筑工程受冠病疫情影响而延误的问题，“我们虽然还没完全摆脱困境，不过以整个领域来说，我们已经渡过最艰难的时刻”。

他指出，建屋局今年首九个月已交付了近1万8000个组屋单位给买家。自疫情暴发以来，已有近6万个家庭领取了新居的钥匙。

他说，预购组屋项目数量将会继续增加。目前，全岛有近100个项目的约8万个单位正在建造中；到了2025年，这将增加到150个项目的11万个单位。