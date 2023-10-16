我国捐30万元 助加沙人道援助

我国政府将捐出30万新元，支持新加坡红十字会对加沙的人道救援行动。我国外交部呼吁冲突各方遵守国际人道主义法，允许救援物资运抵加沙地带，协助那里的平民。

外交部星期一（10月16日）发表文告说，新加坡对加沙地带平民伤亡人数不断增加以及人道主义危机加剧深感不安。哈马斯于10月7日对以色列发动袭击，以色列采取军事行动作为回应，结果造成上述危机。

外交部发言人说，哈马斯蓄意以平民为目标进行谋杀和绑架，做出令人发指的恐怖行为。这些暴行毫无理由可言。

“我们呼吁哈马斯立即安全释放所有被扣为人质的平民。”

发言人说，以色列有权合法保卫公民和领土。然而，以色列在行使权利时，必须遵守包括战争法在内的国际法，须尽最大努力保护平民安全。

“我们敦促各方遵守国际人道主义法，允许向加沙地带的平民紧急运送人道主义援助。 ”

外交部发言人也说，过去几十年，以色列和巴勒斯坦的多次冲突，已造成太多人在反复循环的暴力中丧生。

我国长期以来所持的立场，是双方根据有关的联合国安全理事会决议，通过谈判达成两国解决方案，而这才是能持久、公正和全面地解决这一长期冲突的唯一可行途径。针对当前的冲突，我国这个立场始终不变。

“以色列人和巴勒斯坦人都应享有和平、安全和有尊严的生活。”