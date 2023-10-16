误指义顺坠楼妇女为菲佣 三网站接更正指示

三个网络新闻平台《新加坡眼》、Gutzy Asia和The Online Citizen Asia因刊登坠楼身亡妇女是菲律宾女佣的不正确信息，接到更正指示。

人力部星期一（10月16日）发文告指出，这三个网络平台分别于10月12日和13日在网上发表文章和贴文，称在义顺坠楼身亡的妇女是菲律宾女佣，这是不正确的。

人力部因此通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处发出更正指示，要求这三个平台在所有的原贴文中贴上更正通知，并附上政府对于该事件的澄清链接。

该事件发生在10月12日，当时警方接获求助电话，指在义顺81街第874座组屋发现一名昏迷不醒的妇女。这名妇女被送往医院，随后不治身亡。

《新加坡眼》、Gutzy Asia和The Online Citizen Asia在网上文章指出，过世的妇女是菲律宾女佣。但事实是，死者是新加坡人。

人力部呼吁公众不要猜测或散布未经证实的谣言。政府严厉看待蓄意传播意图不良的虚假信息的行为。

人力部也特别针对Gutzy Asia具误导性的文章和脸书贴文做出澄清。Gutzy Asia在文章中，将这起事件与“最近发生的类似事件使新加坡女佣福祉迫切受关注”联系在一起，并宣称这“引发了加强监督和改革的呼吁，以确保她们的安全和福祉”。人力部说，这种说法具误导性，意指政府忽略了外籍女佣的福祉。

人力部说，当局已采取了一系列措施来照顾外籍女佣的心理健康，包括自2021年4月起派人力部官员开始进行家访，直接与女佣及雇主接触等。