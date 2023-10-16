40至59岁本地居民下月起受邀加入健康SG计划

下月初起，本地40岁至59岁符合条件的居民将收到邀请，加入健康SG计划。

卫生部星期一（10月16日）发布文告说，健康SG计划进展顺利，目前已有超过40万居民加入。从11月初开始，卫生部将计划扩大至40岁至59岁的居民，邀请他们报名加入计划。为了进一步鼓励居民，尤其是帮助年长者顺利参与，卫生部将安排更多的健康SG大使深入社区及乐龄中心，协助年长者报名。

健康SG计划于7月5日推出，60岁及以上的公民和永久居民可率先报名，并选择固定的家庭医生管理健康。即日起，所有60岁及以上的居民，以及40至59岁的慢性病患者，在没有收到卫生部短信邀请的情况下，也可以直接前往任何一个健康SG计划的报名地点，加入健康SG计划。

同时，卫生部接下来将停用在联合检测与疫苗接种中心（JTVC）和多数民众俱乐部设立的报名站。从星期五（20日）起，九个联合检测与疫苗接种中心的报名站将停用。

除波那维斯达、丰加北、裕泉、加冷等17个需求较高的民众俱乐部外，大多数民众俱乐部的报名站也会在12月1日后关闭。之后公众可以继续到所有22家综合诊疗所报名加入计划。

40岁至59岁的居民约有100万人，因此在发出邀请后，预计会有大批公众前去报名。卫生部鼓励已收到短信邀请的公众尽快登记，以便尽早预约并安排第一次看诊。