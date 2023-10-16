新航集团9月份载客量同比增36％至290万人

新航集团（SIA Group）在9月份的载客量为290万人次，同比增加36.0％，反映航空旅行需求继续强劲。

新航在9月份的载客量同比增加27.2％至186万人次，集团旗下廉价航空公司酷航的载客量同比增加55.0％至105万人次。

新航星期一（10月16日）闭市后发布营运数据时指出，9月份乘客收入公里数（revenue passenger-km）同比增加24.8％，增速高于客运能力或可用座位公里（available seat-km）的23.7％扩充速度。

因此，新航集团9月份的载客率（passenger load factor）同比增加0.7个百分点至87.7％。新航和酷航的载客率，在9月份分别达到87.6％和88.1％。

在9月份，集团货运业务的载货率同比增加0.7个百分点至57.1％。货运公里数（cargo load）同比增加6.1％，高于货运能力（gross capacity）的4.6％同比增幅。

截至9底，集团的客运网络覆盖了包括新加坡在内的36个国家和地区的119个目的地，新航的服务覆盖75个目的地，酷航的服务覆盖67个目的地。货运网络覆盖38个国家地区的124个目的地。

新航星期一股价跌1.71％，闭市报6.33元。