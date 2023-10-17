美国第三季财报季展望乐观，美国隔夜股市全面反弹上涨。道琼斯工业指数星期一（10月16日）涨0.93％，标普500和纳斯达克指数涨1.06％和1.20％。

以哈冲突继续升级，引发市场对能源和食品、全球贸易和地缘政治关系的担忧。新加坡海峡时报指数星期一闭市跌21.90点或0.69%，收报3163.89点。

在美国隔夜股市带动下，亚洲股市星期二（17日）早盘也纷纷上涨，日本和韩国股市目前涨了大约1%。

本地星期二可关注股票：

1. 利华控股（Aspial Corp）邀请两批票据持有人进行票据转换（exchange offer）。一批是将于2024年1月到期、票息率6.15％的票据，另一批是于2024年7月到期、票息率6％的票据。票据将转换成同样面值、以新元计价的固定利率次级永久证券（subordinated perpetual securities）。

2. 马来西亚发展商Aspen集团联合子公司Aspen Glove、Aspen Glove前董事、子公司Aspen Vision All以及KHTP Assets，向Tialoc发出律师信，否认Tialoc 在诉讼中提出的主张，并要求Tialoc撤消诉讼，理由是诉讼不公正，不仅是对相关共同被告的高度诽谤，也是滥用诉讼程序。

3. 中国矿业国际（China Mining International）回应新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）询问时指出，公司对其持续营运和履行债务能力的评估基于几项考虑因素。集团的农业业务通常能在每个财政年度的下半年带来较高的营运盈利和现金流。集团也继续从控股股东郭英辉（音译，Guo Yinghui）处获得财务支持，他已同意在未来12个月内不收回欠关系人总额人民币1190万元（约223万新元）的款项。

4. 信天（SinoCloud）披露，持股60%的子公司Guiyang Zhongdian在多项法律诉讼中被列为共同被告。法院裁决产生的最大损失约为人民币6350万元、对集团截至2024年6月30日的财年财务状况产生不利影响，除非Guiyang Zhongdian以外的其他被告，能够偿还原告连云港市创亿科技小额贷款股份有限公司。