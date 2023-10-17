本地消费者对未来一年通胀率预测降至4.5%

本地消费者认为发达经济体抑制物价上涨的措施似乎奏效，未来一年的通货膨胀情况料会改善。

星展集团与新加坡管理大学沈基文金融经济学研究所（SKBI）在星期二（10月17日）联合发表的新加坡通胀预测指数（SInDEx）报告显示，今年9月消费者对未来一年的整体通胀率预测从6月的4.9%下跌至4.5%。

报告说，本地居民对通胀率的预测似乎已经触顶并开始下降。虽然一些发达经济体的物价仍然很高，但各经济体经互相协调后推出的应对措施，加上大型新兴经济体如中国的经济展望下滑，似乎已成功抑制通胀。

尽管如此，这次今年第三季的通胀预测仍然高于报告推出以来的3.3%平均值。这项调查报告是在2011年第三季首次推出。

若不包括住宿和私人交通，本地居民对未来一年核心通胀率的预测从6月的4.8%下跌至9月的4.6%。

这个指数反映了本地家庭对未来一年通胀率的预测，共有500名新加坡人和在本地居住至少一年的外籍人士，参与这个每三个月进行一次的调查。

报告还说，新加坡消费者对整体通胀情况的前景有不同看法。这次有大约49.5%的受访者认为通胀率会下跌，低于6月报告的51%。他们认为通胀情况会改善是因为利率上涨。

这次预测会上涨的人占44%，略高于6月份的43%。

更多本地居民对接下来的薪金情况感到乐观，只有约10.5%的受访者认为接下来12个月会减薪超过5%，人数少于6月的11.2%。认为会加薪的受访者预测，加薪幅度中位数为1%至5%，与6月的调查结果相同。