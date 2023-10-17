乌节林荫道政府地段供招标 可建280私宅单位

政府推出可供应280个公寓单位的乌节林荫道地段供招标，发展商可建造附有地面层零售单位的私宅项目。

根据市区重建局在星期二（10月17日）发表的文告，这幅属于政府售地计划下半年正选名单的地段，面积为7031.5平方公尺（约7万5686平方英尺）；总楼面面积为2万4611平方公尺（约26万4910平方英尺）。

按新加坡高程基准计算（Singapore Height Datum，简称SHD），这幅99年地契地段的建筑最高可达164公尺。若每层楼高三公尺，最高可建54层楼。

分析师较早前预测，乌节林荫道地段相信会受到许多发展商的关注，因为地段不仅靠近地铁站，而且区内过去五年并没有政府售地计划地段推出。分析师也认为，这幅地段会被发展成超级豪华公寓，最高竞标价可能超过容积率每平方英尺1500元。

招标活动会在明年2月1日中午截止。

同时截止的还有登加区田园弄（Plantation Close）的一幅EC地段。这幅地段会在11月推出市场。

政府连续六次增加新私宅地段供应来应付市场需求，今年下半年的政府售地计划正选名单地段可建造的单位比上半年多26%，达5160个单位。全年总供应量因此增至9250个单位，创10年新高。