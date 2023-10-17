李显龙总理17日至22日访沙特及阿联酋

李显龙总理10月17日至22日，先后出访沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。访问沙特期间，李总理将在首都利雅得，出席首次召开的亚细安—海湾阿拉伯国家合作委员会（简称“海合会”）峰会，与两个地区的领导人一起讨论如何推进关系，在绿色和数码经济等新兴领域拓展合作。

李总理是应沙特王储穆罕默德邀请，从17日至20日访问沙特。这是他自2006年以来，第二次正式访问沙特。根据总理公署星期二（17日）发表的文告，李总理将会见穆罕默德和其他沙特领袖。

我国与沙特1977年建交，双边关系友好。沙特是我国在中东的第二大贸易伙伴，2022年的双边贸易额达140亿新元。总理此行将听取有关“2030愿景”（Vision 2030）的介绍，了解全球最大石油出口国的经济转型计划。“2030愿景”是王储穆罕默德力推的国家战略，目标是让沙特实现经济多元化，减少对石油收入的依赖。

除了利雅得，李总理也将前往沙特第二大回教圣城麦地那（Madinah）和古城埃尔奥拉（Al Ula），参观历史和文化遗迹。

10月20日举行的亚细安—海合会（Gulf Cooperation Council）峰会是总理此行的重头戏之一。总理公署文告说，亚细安和海湾国家领导人将在峰会上，讨论如何加强双方关系，把合作扩大至绿色和数码经济等新兴领域。海合会成员为沙特、科威特、阿联酋、卡塔尔、巴林和阿曼。

近年，在中美局势日益紧张的大背景下，东南亚和海湾国家的关系发展加速。除了扩大经贸往来，海合会六国也先后签署《东南亚友好合作条约》，为本区域和平与安全作出贡献。这项和平协议包含一系列指导方针，规范本区域国家间的关系。

结束沙特行后，李总理将应阿联酋总统穆罕默德（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）的邀请，21日和22日访问阿布扎比和迪拜。穆罕默德也是阿布扎比酋长。

这是李总理首次正式出访阿联酋。除了穆罕默德，他将会见阿布扎比王储哈立德（Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan）。李总理也会走访阿布扎比国家石油公司，了解阿联酋的能源转型计划。在最后一站迪拜，李总理则将会见其他当地政要。

李总理也会在利雅得和迪拜，与旅居当地的新加坡人交流。

外交部长维文医生、主管公共服务的教育部长陈振声、主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，以及人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生将陪同总理出访沙特。陈诗龙、总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士、永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士，以及通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生则随同访问阿联酋。多个政府部门与机构官员将随行。

李总理出访期间，副总理兼财政部长黄循财出任代总理。