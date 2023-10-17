市场避险情绪改善 本地股市周二早盘涨9.75点或0.31％

各国通过外交途径斡旋，避免以色列和哈马斯的冲突升级。市场避险情绪改善，大部分亚洲股市反弹，本地股市星期二（10月17日）上午上扬9.75点或0.31％。

截至中午12时，海峡时报指数报3173.64点。

主要区域股市也攀高，日本和韩国股市涨了1%，香港股市涨约0.7%。

加拿大金融服务提供商BMO Capital Markets美国利率策略主管林肯（Ian Lyngen）说：“价格走势并不反映投资者认为以哈冲突的前景有所改善，而是冲突没有进一步升级。”

盛宝（Saxo）市场策略师查娜娜（Charu Chanana）也说，未来一周，地缘政治局势仍然左右市场情绪。“投资者将继续权衡局势升级的风险以及美国当局是否有能力防止冲突扩大到中东其他地区。”

美国总统拜登将于星期三（18日）访问以色列，试图避免冲突扩大。美国国务卿布林肯与阿拉伯国家官员会谈后，已返回以色列与总理内坦亚胡会面。

除了以哈冲突，市场接下来还关注第三季财报，国际投资者都把希望寄托在大型科技股。

标普500指数的五大科技股——苹果公司、微软、Alphabet、亚马逊和英伟达（Nvidia），约占指数市值的四分之一。彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）汇集市场分析师的预测，这些公司的盈利估计将比去年同期平均增长34％。

本地方面，占海指权重四成的三家银行将从下周起，陆续发布第三季财报，打头阵的是大华银行（UOB），于下星期四（26日）开市前发布业绩，接着是星展银行（11月6日）和华侨银行（11月10日）。