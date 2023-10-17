德国公司徕卡耗资8200万元 在本地兴建新一代医疗制造研发设施

德国医疗仪器制造和研发公司徕卡显微系统（Leica Microsystems）投资6000万美元（约8200万新元），在新加坡兴建新一代医疗制造和研发设施。新设施于今年8月落成。

设施占地1万7224平方公尺，已获得绿色建筑标志白金认证（Green Mark Platinum Certification）。新加坡是徕卡显微系统医疗显微镜的唯一制造商，贡献公司全球总收入的40%。新一代设施通过物联网科技来进行在线数据分析，以提高生产率和产品质量，并将公司在全球的显微镜产量增加一倍。

新加坡是徕卡显微系统医疗显微镜的唯一制造商，贡献公司全球总收入的40%。（何家俊摄）

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期二（10月17日）出席剪彩仪式时致辞说，全球人口老龄化使人们对医疗保健需求不断上升。亚太区域不断增长的中产阶级也希望获得更优质的医疗服务。新加坡处于有利地位，将与医疗科技公司一同把握这个机遇。目前，超过60家跨国医疗科技公司在本地设立总部以及制造和研发中心。

刘燕玲还说，人才储配优势、强大的制造能力以及充满活力的科研创新生态系统，是吸引像徕卡这样的跨国公司在本地不断扩大业务的主要原因。而徕卡也将与本地企业建立合作伙伴关系，如PLC industries和杰纬特科技（Grand Venture Technology），来支持公司的生产制造。

徕卡显微系统公司总裁林克（Annette Rinck）说，新项目使用创新数码解决方案，这不仅有助于提高患者的治疗效果，还对整个医疗系统产生深远影响。公司还通过与大学、医院、卫生部和区域认证机构合作，推进临床研究和开发，为新加坡和全球的患者、医生和医疗保健系统创造价值。