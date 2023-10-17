新航下月办旅游展 推出逾17万张优惠往返机票

配合下个月举办的旅游展销会，新加坡航空公司将提供超过17万张优惠往返机票，涵盖从新加坡往返71个目的地的商务舱、高级经济舱和经济舱机票。

新航星期二（10月17日）发文告说，折扣机票带有附加条件，只适用于2024年1月至9月的行程。网上销售将于11月3日至16日通过新航官方网站、手机应用，以及指定的旅行代理处进行。

Time to Fly展销会将于11月3日至5日在新达城新加坡会议与展览中心405号和406号展厅举行，届时将提供优惠机票，以及参展的旅游代理和合作伙伴所提供的的独家旅游优惠。此外，展销会还将提供20万张酷航单程机票，这些机票也将享有独家优惠。

新航首席商务官李立兴说：“新航和酷航很高兴为客户提供更多折扣和选择，在逐渐回到疫情前的运营水平时，帮助他们为2024年的旅行和度假计划做准备。”

展销会期间，公众将有机会参与各种活动和互动体验，赢取独家礼品，以及参加每日抽奖，奖品包括一对前往印度尼西亚峇厘岛、马尔代夫马累、日本大阪或泰国普吉岛的商务舱往返机票。此外，孩子们还可以穿上新航机组人员和飞行员的服装，留影纪念。

有关促销和旅游展销会的更多信息，可到新航官网查询。有关酷航的独家促销信息将于10月31日在其网站发布。