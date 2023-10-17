网安局推新加坡网络合作伙伴计划

网络安全威胁日益增加，除了扩大网络安全专才人才库，协助非网安专业人员应对网安威胁也非常重要。新加坡网络安全局将与专业组织合作，推出新加坡网络合作伙伴计划，通过培训让更多非网安专才如工程师掌握一定程度的网安技能。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期二（10月17日）为新加坡国际网络周系列活动之一“女性在网络”致辞时，宣布这项新加坡网络合作伙伴计划（SG Cyber Associates programme）。

网安局会分别与国际非盈利组织国际信息系统安全认证联盟 (ISC2) 及新加坡工程师学会合作，推出为不同群体量身定制的的网安培训课程。

首先是通过ISC2的百万人网络安全认证计划，在未来三年为有意取得网安基础认证者，提供多达1万个培训和认证考试的机会。其次是与工程师学会及培训业者合作，为学会会员设计符合工程师需求的课程如物联网（IoT）安全等。 这两项合作将分别在今年底和明年初启动。

网安局刚在9月宣布投资5000万元，推出为期三年的“网安人才、创新与增长”计划，目标之一是要增加转换职业跑道从事网安行业的人数，培训专才和建立专业化的人才队伍。新加坡网络合作伙伴正是三年计划的一部分。

杨莉明说， 确保网络安全需要团队努力，因此让没有相关背景如从事金融、法律、采购、运营和工程的专业人士掌握一定技能也非常重要。

“他们的主要职责不是网络安全，但他们在参与设计有效的网络防御方面不容忽视，他们是团队重要的一员，保护组织资产免受网络风险影响。”