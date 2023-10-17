网安局与警队推出一站式平台 打击勒索软件

新加坡网络安全局与新加坡警察部队联合推出打击勒索软件的一站式平台，向受害者提供已知的解锁密钥等工具，让他们在应对勒索软件时掌握更多主动权。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪星期二（10月17日）出席新加坡国际网络周时宣布，网安局与警察部队正式推出一个应对勒索软件的平台（ransomware portal）。各机构可从这个一站式平台获取全球勒索软件的相关资源、新兴勒索软件变种趋势等信息。这个平台也为遭受勒索软件攻击的受害者提供已知的解锁密钥（decryption key）和事件响应清单等恢复支援（recovery support）工具。平台已于今年9月初上线。

网安局还在去年3月推出的网络安全基本能力标志（Cyber Essentials Mark）和新加坡网络安全信誉标志（Cyber Trust）的基础上，推出“云用户网络要素与网络信任配套指南”（Cloud Security Companion Guide），帮助他们安全地使用云端服务。

此外，网安局针对专注于网站和电子邮件管理的信息技术供应商，在网络卫生平台（Internet Hygiene Portal）推出新的互联网卫生评级表，定期公布本地供应商在管理、配置和维护客户数码服务时的表现。网络卫生等级分为三种，采纳大部分最佳作业方式的业者会获得绿勾，只采纳一些或没有采纳大部分作业方式，则分别获得黄勾和红勾。目前，有七家企业上榜，均获得绿勾。