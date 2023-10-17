普杰立：将开发网安实施工具包 为医疗网安推出沙盒计划

赵世楚

更新 /
更新 / 2023年10月17日 4:25 PM
发布 /
发布 / 2023年10月17日 4:19 PM
卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生在第八届新加坡国际网络周的物联网圆桌会议上致辞并宣布，新加坡网络安全局将与业界合作开发网安实施工具包，并在医疗设备领域开启为期九个月的沙盒计划。（林明顺摄）
卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生在第八届新加坡国际网络周的物联网圆桌会议上致辞并宣布，新加坡网络安全局将与业界合作开发网安实施工具包，并在医疗设备领域开启为期九个月的沙盒计划。（林明顺摄）

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随着物联网设备越来越普及，新加坡网络安全局将与业界合作开发网络安全实施工具包，并在医疗设备领域开启为期九个月的沙盒计划。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生星期二（10月17日）在第八届新加坡国际网络周的物联网圆桌会议上作出上述宣布。他致辞时说，物联网设备的快速增长带来了便利和生产力，但也增加了网安风险。

他指出，更多物联网设备意味着更多潜在的网络威胁入口，让增强网络安全变得更有必要。“入侵者可以利用这些入口来破坏我们的家庭网络并窃取个人数据。”

普杰立说，被袭击的物联网设备也可能会形成僵尸网络（botnet），并对受害者发起分布式拒绝服务 (distributed denial-of service，简称DDoS) 攻击，从而扰乱他们的运营和服务。

自2020年10月推出以来，网络安全标签计划（Cybersecurity Labelling Scheme）已收到超过550个设备申请，其中超过350个设备获得了达标认证。它们包括无线网络（Wi-Fi）路由器、智能家居、智能电器等。

普杰立宣布，网络安全局将与业界合作开发网络安全实施工具包（Cybersecurity Implementation Toolkit），以助力更多资源有限的制造商构建设计更安全的设备，并为所有人创造更安全的数码环境。

他强调，网安标签不仅可以帮助消费者做出更明智的购买决定，还鼓励制造商更重视设备的安全性，促进良性竞争。

另外，普杰立也宣布，为医疗设备的网络安全标签计划启动沙盒计划（sandbox programme），这个沙盒将运行九个月，参与的医疗设备制造商将获得申请网安标签的先发优势。

普杰立说：“当医疗设备上的网安标签更广泛采用时，网络安全局也可以获得宝贵的反馈，了解如何进一步完善网安标签计划的要求和运作流程。”

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