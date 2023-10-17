四女企业家获安永年度企业家新加坡奖项

四名女性企业家获得第22届安永年度企业家（EY Entrepreneur Of The Year）新加坡奖项，这是该奖项首次由女性包揽。获奖者来自先进制造、新媒体与娱乐、消费品以及电子商务服务领域。

安永星期二（10月17日）宣布了四位获奖者，她们分别是力达制造业集团（Armstrong Industrial Corporation Limited）总裁王杍翎、Gushcloud International创始人兼总裁Althea Lim、Hegen创始人兼总裁曾毓文，以及Synagie联合创始人戴可欣。

她们由独立评审小组从近100份提名中选出，评判依据包括创业精神、成长、使命和影响这四个方面的表现。

安永说，四名企业家都在各自领域将品牌推向国际市场。作为领先的精密工程制造商，力达制造业集团已在东南亚和中国的七个国家拥有业务。Gushcloud International是一家全球创作者和娱乐公司，在11个国家设立了办公室。Hegen作为专为哺乳母亲设计的品牌，产品在24个国际市场销售；Synagie则为亚洲和欧洲的八个市场提供电子商务服务。

评审小组主席、纳峰科技（Nanofilm Technologies）创办人史旭博士表示，无论是在传统行业开辟新领域，还是在新兴行业探索未知领域，获奖者都大胆提出了他们的愿景，不仅能响应，而且还能创造新的国内外市场需求。

安永还颁发两个荣誉奖，表彰亚细安的卓越企业家和卓越家族企业，分别颁发给了马来西亚双威集团（Sunway Group）创始人兼主席丹斯里谢富年博士以及和美置地（Ho Bee Land）。