本地股市星期二微升7.94点

中东紧张局势持续之际，投资者选择关注企业业绩和美国经济，促使避险情绪有所缓和，星期二（10月17日）的亚太股市普遍收高，新加坡海峡时报指数闭市上升0.25%或7.94点，收报3171.83点。

美国费城中央银行主席哈克（Patrick Harker）在当地时间星期一（16日）说，美国央行不应该再增加借贷成本，为经济再增添压力。这席话促使市场对利率继续攀升的担忧有所纾解，投资者下来会更关注中央银行官员这周发表的讲话，包括美国联邦储备局主席鲍威尔，以琢磨财政政策的走向。

亚太股市中，东京的升幅最显著，达1.20%；首尔和香港分别上涨0.98%和0.75%；悉尼和上海股市起0.41%和0.31%；深圳股市持平，台湾则下滑0.06％。

本地股市全天有9亿5373万股转手，交易额达8亿1175万元，上升股287只，下跌股255只。

30只成份股中16只上升，11只下跌，三只持平。

香港置地（Hongkong Land）起1.74%至3.50美元，涨幅最大。丰益国际（Wilmar International）起1.71%至3.57元，而胜科工业（Sembcorp Industries）则上扬1.50%至4.73元。

扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）下滑3.17%至1.53元，皇胜酿酒（Emperador）跌1.94%至0.51元，怡和控股（JMH）滑落1.21%至42.36美元。