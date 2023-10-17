涉骚扰顾客警员也不愿配合传召 男店员将被控五罪

与顾客爆发口角纠纷，警员到场介入时又被指不愿配合出示身份证，29岁便利店员工涉案后多次无视警方传召，星期三（10月18日）将被控五项罪名。

这起闹剧发生于今年1月1日晚上约8时10分，地点在莱佛士码头（俗称老巴刹）的便利商店雀喜（Cheers）。当时，涉案男店员王俊杰疑与另一名男顾客发生纠纷，间中有人发表涉及种族和国籍的言论。

警方到场调查时，王俊杰却拒绝出示身份证，跟警员僵持了大约15分钟，过程中还扬言要把警员的视频放上网，让视频疯传。事件曝光后，王俊杰被雀喜开除。

新加坡警察部队星期二（17日）发文告说，警方接获上述报案到场后，男店员不肯合作，拒绝提供个人资料，甚至还质疑要查看身份证的警员。交涉过程中，男店员用手机录像，之后在社交媒体上传了六段视频，并亮出执法警员的名字。男店员还被指发表了辱骂和贬低警员的内容。

事件发生后，警方展开调查，并联系男店员前往警察局面谈，但他没有现身。警方随后引述刑事诉讼法第21（1）条文发出两份书面指示，要他在今年1月11日和31日现身接受调查，但他同样没有予以配合。

王俊杰将于星期三被控五项罪名，包括三项抵触防止骚扰法令，以及两项抵触刑事法典第174节条文，指他不遵从公务员指示报到。

警方强调，任何人若对履职公务员使用粗言秽语或不服从相关命令，将被严惩不贷。“警方将采取坚决行动，依法严办违法者。”

在防止骚扰法令下，骚扰或对人使用语言暴力若罪成，可被罚款最高5000元，或坐牢最长六个月，或两者兼施；辱骂公务员将被判罚款最高5000元，或坐牢最长12个月，或两者兼施；公布公务员身份信息，以阻止公务员履行职责，可判罚款最高5000元，或坐牢最长12个月，或两者兼施。

根据刑事法典第174节条文，不遵从公务员指示到警察局报到，可罚款不超过1500元，或坐牢最长一个月，或两者兼施。

《联合早报》日前报道，中国籍被告韩菲紫（29岁，前译韩菲子）因涉嫌在医院辱骂护士和警员，上星期五（13日）已被控六项控状。被告也被人力部和警方调查，是否违反雇用外来人力法令。