花旗银行明年首季将增设两财富咨询中心

花旗银行新加坡（Citibank Singapore）看好我国财富管理业展望，明年第一季在本地增设两个财富咨询中心，分别位于百汇广场（Parkway Parade）与荷兰村（Holland Village）。

花旗银行新加坡星期三（10月18日）宣布，这两个中心将与银行设在乌节路268号的主要财富中心互辅，使财富咨询服务更靠近客户。

它表示，这两个中心将允许银行的Citigold和Citigold Private Client顾客与银行的客户关系管理有更好的接触，同时能够获得一组产品专才的服务。

花旗银行新加坡总裁卡尼（Brendan Carney）说：“新加坡是花旗全球四个财富中枢之一，我们继续看好它的财富管理行业的展望。见证过近年新客户的强劲增长，我们坚定承诺为本地蓬勃发展的富裕市场服务。”

卡尼表示，两个新中心是银行为未来的混合服务模式做好准备的一个重要成分，日常交易都将通过手机应用完成，财富中心提供财富管理服务。

两个新中心分别设在百汇广场第22层楼及荷兰村新的综合型项目One Holland Village里。百汇广场新中心的楼面，将比现有在一楼和12楼的设施合计楼面，多出超过60％。而荷兰村新中心的楼面，将比那里现有的分行楼面，多出80％左右。

文告还透露，百汇广场的财富资讯中心将有海景特色，客户会议室以新加坡的海滩和岛屿命名，反映它面向大海的位置。荷兰村财富咨询中心会议室将以环球艺术馆命名，肯定荷兰村作为一个充满活力的艺术和音乐街坊。