缺乏利好因素，美国隔夜股市大多持平作收。道琼斯工业指数和标普500星期二（10月17日）闭市分别起13.11点和滑落0.43点，纳斯达克指数跌34.24点或0.25%。

中东紧张局势持续之际，投资者选择关注企业业绩和美国经济，促使避险情绪有所缓和，星期二的亚太股市普遍收高。新加坡海峡时报指数闭市上升0.25％或7.94点，收报3171.83点。

亚洲股市星期三（18日）开盘后走势疲弱，日本和韩国股市下跌0.3％和0.2％。

本地股市星期三可关注股票：

1. Pollux Properties披露，李彦民（音译，Jacob Lee Yen Min）因健康因素，辞去董事和首席执行官职务，10月27日起生效。公司已经委任Nico Purnomo Po为公司的董事和首席执行官，同样于10月27日生效。

2. 宇宙钢铁（CosmoSteel）就即将于10月23日召开的特别股东大会决议回应股东询问时指出，集团将部分仓库营运迁移到马来西亚，是为了就近服务现有客户和潜在的新客户，并希望这将带来更多的销售和营销机会，以及与当地客户建立伙伴关系、开展合作机会。

3. 金龙国际（Dragon Group International）向新加坡交易所和新加坡会计与企业管制局（ACRA）申请，延后召开常年股东大会和发布2022财年财报。

4. 勘探与开采黄金公司维利顿资源（Wilton Resources）披露，新加坡高庭批准撤回7月24日和8月24日的申请。同样，根据补偿契约的条款，霍夫曼（Karl Hoffmann）撤回法定追债信（statutory demand），也不会以此为依据对公司提起清盘诉讼。

5. 铭泰国际（Metech International）披露，新加坡高庭助理主簿评估，邓一鸣（音译，Deng Yiming）应向 Asian Eco Technology支付的赔偿金约为48万3000元，利息从2023年3月13日起、按年利率5.33%计算。Asian Eco Technology是铭泰国际的合资公司，邓一鸣是Asian Eco Technology前董事。铭泰国际于今年3月向邓一鸣提起诉讼，指控他丢失公司的裸钻。

6. 伟盛（GS Holdings）披露，子公司Wish Health Management (Shanghai) 在中国持有的中国银行账户，遭中国当局扣留了人民币2200万元（约412万新元）的款项。公司将聘请中国的律师进一步了解导致资金被扣留的情况，并就此事与有关当局和银行联系。