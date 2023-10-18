警方和公园局：安全考量 与以哈冲突有关集会将被拒

以色列和巴勒斯坦激进组织哈马斯爆发冲突后，本地出现与之相关的活动和公共集会申请。新加坡警察部队和国家公园局表示，考虑到这类活动可能威胁到公共安全和带来保安隐忧，将拒绝所有相关申请。

警方和公园局星期三（10月18日）发出联合文告说，警方得知近期有以哈冲突相关的活动和公共集会正在筹备阶段；公园局也已收到要在芳林公园演说角落举办活动的申请。



文告说，自以色列与哈马斯发生冲突以来，多个国家已相继出现暴力事件，例如一名以色列驻北京大使馆的以色列籍职员在一家超市前被刺，法国则有一名教师被一名车臣人（Chechen）捅死。

考虑到国外的紧张局势，当局经评估后认为这类活动会威胁到公共安全和保安，因此基于课题的敏感性拒绝了所有申请。

当局在文告中说，不应把我国的种族与宗教和谐当成是理所当然，因此不能让外界发生的事影响到国内局势。“鉴于这个课题的敏感性，以及海外局势的不稳定性，这类事件有可能扰乱公共秩序，因此相关活动的申请将被拒绝。”



警方提醒，本地的公共集会受公共秩序法令管制。在没有警方批准的准证下，擅自组织或参与公开集会属违法行为。警方不会批准任何鼓吹其他国家的政治主张，或可能煽动情绪导致公共秩序事件的集会。

无论在网上或其他场合讨论相关课题时，公众都得对自己的言论负责任和尊重他人，避免发表敏感、冒犯种族或宗教有关的言论，这可能影响我国的种族与宗教和谐。

当局严正看待任何可能伤害我国种族与宗教和谐的行为，任何人若发表或做出可能造成不同种族或宗教群体之间产生敌意的言论或举动，都将被依法处置。