王瑞杰：制造业上半年添4400新工作岗位

制造业约占新加坡国内生产总值20％，目前已超越1300亿元，预计2030年可达到约1600亿元。去年，政府为五个制造领域推出产业转型计划（ITM）更新版，已取得良好进展。我国制造业今年上半年增添4400个新工作岗位。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期三（10月18日）在工业转型亚太区（Industrial Transformation Asia-Pacific，简称ITAP）博览会开幕式讲话时，作出上述表述。

如今，生成式人工智能（Generative AI）料改变人们的生活、工作和运作方式。王瑞杰说：“我们有责任，也有能力塑造生成式人工智能的影响，确保它对个人、企业、行业和社会产生积极的转型成果。”

他阐述制造业应专注三种创新，首先是为绩效创新。冠病疫情凸显提高效率和连通性，以加强供应链韧性的重要性。在充满干扰、成本上涨和地缘政治不确定因素之际，变得更智能和加强互联，不仅有助制造业降低风险，也有助领域把握包括亚洲在内的新增长领域和地区不断增长的机遇。

其次是为地球而创新，为应对气候变化尽一份力。王瑞杰指出，制造和生产如今占全球碳排放的五分之一，制造领域必须加速全球绿色转型，提高循环性、迈向更清洁的能源消耗，并减少浪费。

最后一方面是为人创新，若想向工业4.0转型，制造业必须吸引和留住最优秀的人才，不仅有科学知识，也有创业本能，以及坚韧不拔的态度。

ITAP博览会从星期三起，在新加坡博览中心举行三天，料吸引70多个国家和地区的1万8000多人参与。