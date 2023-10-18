华侨银行推进亚细安大中华战略 宣布领导层变动

华侨银行（OCBC）为继续推进集团的亚细安－大中华战略，宣布一系列领导层变动。

华侨银行星期三（10月18日）发文告披露，现任华侨永亨银行（中国）首席执行官王克将接替陈永明，出任华侨银行大中华区总裁。

现任华侨永亨银行（中国）副行长兼企业银行部总经理洪湧翔，代理华侨永亨银行（中国）首席执行官，并在获得监管部门批准后，正式上任。

两项任命都将于11月1日生效。陈永明将返回新加坡，担任集团行政总裁顾问。

文告指出，王克于2012年加入华侨银行，担任中国区资讯科技主管。他的职责于2014年扩大至运营，并于2017年被任命为珠江三角洲地区负责人、2019年出任华侨永亨银行（中国）首席执行官。

自2019年以来，华侨永亨银行（中国）的盈利增长一倍多。尽管市场环境充满挑战，华侨永亨银行（中国）于去年第四季在华中地区最大城市武汉开设了分行，扩大市场覆盖率。

洪湧翔于2009年加入华侨银行，在新加坡工作了六年，担任过风险管理、财务和业务发展等多个职位。

作为华侨银行人才发展计划的一部分，洪湧翔于2015年被派往中国、2022年担任企业银行业务主管。他带领中国企业银行部门在可持续金融、再生能源以及专注于新技术的科技、媒体和电信（TMT）领域开拓新业务。

华侨银行集团行政总裁黄碧娟在文告中表示，内部人才储备为大中华区高管职位的任命提供了最佳人选。

黄碧娟也说，集团致力于培养在地人才。她有信心，王克和洪湧翔在新职务上，将进一步推进华侨银行在大中华区的战略重点。

黄碧娟同时向陈永明表达感谢，“他建立了一个有效的大中华区平台，这将推动华侨银行进入下一个增长阶段”。

陈永明在华侨银行任职18年，首个职务是华侨银行中国分行主管，他于2021年协助成立并带领集团的大中华区部门。