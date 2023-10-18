未来三年 政府学校非公民学费将逐年上涨

未来三年，教育部将逐年调高就读政府学校和政府辅助学校的非公民学生的学费。新加坡公民学生的学费保持不变。

教育部星期三（10月18日）发文告宣布，明年1月起，永久居民每月学费上涨25元至60元不等，外籍学生学费则有25元至140元不等的涨幅，本地公民学费保持不变。这一学费调整将连续三年逐年增长。

以小学学费为例，2024学年永久居民每月学费将从今年的255元上调至280元，2025学年为305元，2026学年为330元。

就读政府中学和大学先修班（Pre-University）的来自非亚细安成员国的外籍学生，学费涨幅最大，每月学费上调140元。

今年政府中学非亚细安成员国外籍学生每月学费为1770元，2024学年将增至1910元，2025学年为2050元，2026学年为每月2190元。

大学先修班非亚细安成员国外籍学生学费则由每月2120元，逐年增加140元，至2026学年达每月2540元。

政府学校和政府辅助学校本地公民的学费将不受影响，小学无须付学费，中学和大学先修班的学费分别为每月5元和6元。

教育部今年7月宣布，明年1月起，教育部也将合并标准杂费（standard miscellaneous fees）和附加杂费（second-tier miscellaneous fees）为单一杂费，合并后小学、中学和大学先修班的每月杂费分别为13元、20元和27元。