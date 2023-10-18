瑞信六负责东南亚业务职员离职

瑞士信贷（Credit Suisse）六位负责东南亚业务的职员离职。

瑞士银行（UBS）收购瑞信后，为精简运营，引发一波员工离职。据知情人士说，最近的一波离职潮出现，主要是因合并后瑞银风险偏好较低，对私人信贷的关注有所下降。

彭博社引述知情人士透露，六位职员均在新加坡工作，其中包括两名董事总经理顾群新（音译，Koo Chwee Sing）和吴俊伟（音译，Wu Junwei）。前者是公司交易主管，后者主要负责东南亚及前沿市场。

而负责越南、泰国和前沿市场的主管陈奕力（音译，Chan Yik Ley）、董事戈帕拉克里希南（Boomish Gopalakrishnan）及副总裁哈维尔李（音译，Javier Lee）和王宏杰（音译，Wong Hong-Jie）也将要离职。

根据银行网站，六名职员均来自银行的APAC Financing Group。这个部门的目标客户是超高净值人士、企业家和机构客户，业务主要包括亚太地区的交易和风险管理等。瑞信的其中一家客户是越南的电动车巨头Vingroup JSC，银行负责打理公司房地产、科技和零售领域的资产。

对于这波离职潮，瑞信发言人拒绝置评，瑞银也没有回复有关询问。

之前，瑞信APAC Financing Group的前董事谢瑟琳（音译，Serene Seah）于上个月离职。根据职场社交平台领英（Linkedin）的更新，她已加入OCP Asia Ltd担任高级投资组合经理。