四成上市企业没女董事 四成独董薪酬10万元至15万元

新加坡上市实体董事会中独立董事的比率正逐渐增加。越来越多的女性担任董事，2022年新任命的独立董事中，约四分之一是女性，较上一年的五分之一有所增加。

新加坡董事学会（SID）星期三（10月18日）发布2023年新加坡上市公司董事调查报告，调查结果基于650家上市实体截至2022年12月31日的财年信息所得出。

报告显示，上市实体的董事会呈现更加独立的趋势。独立董事的比率从2021年的54.0%上升到54.5%。2014年首次统计时，独立董事占董事会的47.5%。

在具有详细和分带（band）披露的公司中，42.0%的独立董事获得的薪酬在10万至15万元之间，35.3%的独董获得少于10万元的薪酬，0.5%的独董薪酬超过100万元。

女董事方面，女性占所有董事席位的14.9%，较2021年的12.7%有所增加。女性担任董事会主席的比率也从2021年的6.4%上升到2023年的7.5%。

新董事中，女性比例更高。在2021年和2022年的880个新任命中，有19.5%是女性。在2022年，有23.2%的董事席位由女性填补。

不过，董事会性别失衡现象依然严重，41.5%的上市实体董事会中没有女董事。

年龄方面，接受调查的所有董事中，年龄中位数为60岁。独立董事最多分布在61岁至70岁年龄段，比率为38.8%。执行董事和非独立非执行董事通常较年轻，分布在51岁至60岁年龄段的比率最高，分别为31.3%和32.6%。

报告还显示，更多上市公司正在建立专门董事会级别的委员会，负责监督风险和可持续性。设有可持续性委员会的公司数量已从2021年的八家增加到53家，设有监督风险管理的委员会（例如风险管理委员会、审计和风险委员会）的公司数量从2021年的225家增加到258家。