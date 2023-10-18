不利因素笼罩 本地股市周三早盘跌20.24点

市场再次被各种不利因素影响，亚洲股市星期三（10月18日）早盘普遍疲弱，新加坡股市跌20.24点或0.64％。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数报3151.59点。

亚洲股市方面，日本、香港和上海股市跌0.1％至0.6％，韩国股市小幅上涨0.1％。

加沙地带一间医院星期二（17日）遭到空袭，造成数百人死亡，令市场担心以色列和哈马斯的冲突升级。

澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）一份分析说：“我们判断，风险倾向于以色列-哈马斯冲突升级并扩大到中东其他国家。市场波动加剧和全球经济增长预测下调是有可能的。”

除了地缘政治风险，美国9月份零售销售数据比预期好，造成债券收益率飙升，也给股市带来了压力。10年期国债收益率回到接近4.83％的多年高点，两年期国债收益率升至5.2％以上，创17年新高。

经济数据强劲，市场认为，美国联邦储备局被迫再次加息的概率增加，并预期明年6月之前不会减息。

由于市场有诸多不确定因素，新加坡兴业银行股票研究主管瑟卡（Shekhar Jaiswal）在最新的新加坡股市策略报告中说，对新加坡股市近期展望保持谨慎。

瑟卡预测，海指到了年底将上升到3300点，较他之前预测的3340点低。

他也建议第四季投资以防御型组合为主，包括高收益率的银行、工业房地产投资信托、办公楼信托、以及盈利增长前景良好的公司。

瑟卡较看好的个股有华侨银行（OCBC）、凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）和康福德高（ComfortDelGro）等。