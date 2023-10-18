我国公积金制度连续15年获评亚洲最佳退休养老制度

我国的公积金制度连续15年获评亚洲最佳退休养老制度，在全球47个国家和地区中排名第七，比去年提升了两位。

咨询公司美世（Mercer）、澳大利亚蒙纳士大学（Monash University）商学院和总部设在美国的特许金融分析师协会（CFA Institute）星期二（10月17日）发表常年报告，公布2023年美世特许金融分析师协会全球养老金指数排行榜。

调查人员依据制度是否可持续、是否值得信赖（integrity），以及是否充足（adequacy），评估全球47个国家和地区的退休养老机制，这些国家和地区的人口占世界人口的64％。

2023年全球养老金指数新纳入三个退休收入体系——博茨瓦纳、克罗地亚和哈萨克斯坦。

去年排行第二位的荷兰升至首位，整体得分为85分；去年排名首位的冰岛则降至第二位，整体得分83.5分；丹麦保持第三位，整体得分81.3分。这三个国家属于A级。阿根廷的整体得分最低（42.3分），属于D级。

新加坡（76.3分）整体得分有所提高，并首次获得B+级，主要归功于公积金覆盖水平的提高。新加坡在本次排行中从去年的第九位上升至第七位，继续保持亚洲首位。香港特别行政区（64分）和日本（56.3分）位居本地区前三名，在全球同行中分别排名第21位和第30位。亚洲第四名为马来西亚，整体得分56分，全球排名第32位。印度尼西亚（51.8分）也从去年的D级上升至C级。