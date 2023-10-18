巴弗罗路组屋单位失火 一人送院

巴弗罗路一组屋单位发生火患，一人送院治疗。

巴弗罗路第662座组屋一间三楼单位星期二（10月17日）晚上8时零5分发生火患。根据网上视频显示，事发时火势猛烈，火舌和浓烟不断从失火单位的窗口窜出，引起不少群众驻足围观。

新加坡民防部队星期三（18日）发布脸书证实，民防人员在星期二晚上8时零5分接获巴弗罗路第662座组屋三楼一单位发生火患的通报。

民防人员到达前，一名受困卧室内的男子被公众和警察从面向走廊的窗户救出，随后被送往陈笃生医院。

由于火势猛烈，屋中的桌椅等家具已被烧得焦黑，所有摆设和家具也都被大火烧得荡然无存。（取自新加坡民防部队脸书）

客厅和厨房的大火随后被民防人员用两支水枪扑灭，该单位其他地方也受到高温和火灰破坏。根据民防部队上载脸书的照片，屋中的桌椅等家具已被烧得焦黑，单位所有摆设和家具也都被大火烧得荡然无存。

新加坡警察部队和民防也疏散了受影响街区的约20名居民。起火原因正在调查中。