外交部：新加坡人应暂缓前往黎巴嫩 在当地者尽快离开

考虑到有关地区的动荡局势，我国外交部建议新加坡人推迟所有前往黎巴嫩的旅行，目前在黎巴嫩的新加坡人也应通过可行的商业交通途径，尽快离开当地。

外交部星期三（10月18日）发出的文告中也提到，选择留在黎巴嫩的新加坡人应保持警惕、密切关注当地事态发展、听取黎巴嫩政府的建议、避免前往黎巴嫩和以色列边境地区，以及避开抗议行动和大型集会。

这是10月7日以色列遭遇哈马斯袭击之后，我国外交部发布的第二个旅游警示。之前当局劝请新加坡人避免前往以色列，以及吁请在以色列和巴勒斯坦领土的新加坡人保持警惕。

外交部也强烈呼吁在黎巴嫩的新加坡人到外交部网站（https://eregister.mfa.gov.sg）登记，以便当局在必要时同他们联系，并建议他们与家人朋友保持联络。

在黎巴嫩的新加坡人如果需要领事协助，可以联系在贝鲁特的新加坡驻黎巴嫩名誉总领事（电话+961 1 334335／200786／200787、电邮地址singaporeconsulate@cyberia.net.lb），或联系外交部（24小时热线：+65 6379 8800／8855、电邮地址mfa_duty_officer@mfa.gov.sg）。