涉泼“天拿水”导致情郎烧伤 已婚妇不认罪

34岁已婚妇和同居情郎爆发冲突，涉买“天拿水”回家后，泼在厨房地板和情郎身上，然后点火柴酿火患，导致情郎全身15%面积烧伤。

被告塔尔吉不承认一项鲁莽行为酿火患的罪名，案件星期一（10月16日）开审。

这起火患发生于2021年9月6日晚上7时48分，地点是三巴旺湾第363C座组屋的一个单位。案发时已婚的被告和她的同居情郎普蕾姆拉扎（32岁）都在屋内。

根据控辩双方同意的案情，案发当天傍晚5时21分到7时35分，被告和情郎通过短信吵架。

根据电眼画面，被告在回家前到住家附近购买了两瓶油漆稀释剂（thinner，俗称“天拿水”）和一包火柴。

她随后给72岁的母亲发短信及与她通电话，情郎则于晚上7时37分回到家。

被告和情郎在家中大吵起来，还有肢体冲突。

控方在开庭陈词中提到，被告不否认把“天拿水”泼在家中地面和情郎的身上后，点燃两根火柴。

被告一开始接受问话时承认自己纵火，后来却否认，但调查过程中并没有找到任何证据证明是情郎纵火。

民防部队调查官供证时说，调查结果显示，起火点在厨房的两处，一处靠近厨房窗口和厕所，一处靠近炉灶和洗手盆。他们也在屋内找到火柴和“天拿水”。

控方指出，被告的行径导致情郎颈部、背部、左手臂、左臀、左脚等共15%的身体面积被烧伤。

他随后被送往新加坡中央医院诊治，拿了12天的住院病假。

否认纵火 称为自卫

控方指被告为了不让情郎离开才纵火，被告却称情郎令她害怕，纵火是自卫行为。

根据开庭陈词，控方指被告明知泼了“天拿水”再点燃火柴可造成火患，但她却任意做出鲁莽的行为。

被告律师却指被告没有纵火，而是防卫行为，目的是要脱离情郎。

控方反驳，指被告的鲁莽行径并非因害怕所为，而是因缺乏安全感而做出的极端举动。

案件仍在续审中。