杨莉明：我国须继续与国际合作 奠定全球网安领先地位

新加坡国际网络周自2016年举办以来，持续吸引世界各地网安业界及政界人士汇聚狮城，与会人数几乎翻倍。我国将继续与国际社会展开合作，奠定我国在全球网安领域的领先地位。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明与新加坡网络安全局局长许智贤，星期三（10月18日）接受新加坡媒体采访，总结过去三天我国主办的新加坡国际网络周（Singapore International Cyber Week）活动。

杨莉明指出，新加坡早已认定，网络安全不是一个我国可以自己寻找答案的领域，因此有着强烈的国际合作动力。作为负责任的国际社会的一分子，通过创建新加坡国际网络周这样的国际参与平台，我国不仅可以接触全球各地最先进的科技，也可为我国的网络安全发展做出贡献。

“没有一个国家可以认为自己能够完全免受（网络安全）风险的影响，因为我认为任何国家都不可能声称他们的系统在某种程度上没有数码化。”

杨莉明透露，约6000人参加了2016年的首届新加坡国际网络周，今年则有近1万2000人参加；2016年有近50个国家的代表出席，今年则有逾80个国家的代表出席。她说，新加坡国际网络周也颇具包容性，一些在其他国际会议中不见得受邀的国家，也能在新加坡国际网络周发声。“新加坡国际网络周这种务实的导向，赋予了它对国际社会的价值。”

网安局局长许智贤指出，新加坡国际网络周之所以能与在美国旧金山举行的RSA信息安全大会、以色列网络周（Cyber Week）并列成为当今全球最重要、最可信的三大网络安全会议，与我国国际合作的模式密不可分。

许智贤说，在网安领域，我国不仅与亚细安国家合作，也与其他国家合作，这两个轨道是相辅相成的。

他补充，网络经济和数码经济并不是相互排斥的，不论是人工智能或其他技术，要想从社会、教育或经济层面受益，须确保环境是安全的。“网络（安全）就像汽车的刹车。如果你想开得快，就需要好的刹车。所以，如果你想在数码世界中快速前进，就要有如强大的网络安全一样出色的刹车。”